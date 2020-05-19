Mi Note 10 Lite презентовали в Украине: флагманский вид и доступная цена

В Украине провели презентацию ряда новых смартфонов от Xiaomi. Среди них долгожданная новинка – Mi Note 10 Lite. Устройство позаимствовало много характеристик от старшей модели Mi Note 10, однако получило доступный ценник.

Как уже сообщал 24 канал, 19 марта в Украине презентовали линейку Redmi Note 9. Также нам представили еще одну долгожданную новинку – Mi Note 10 Lite. Это упрощенная версия популярного флагмана Mi Note 10.

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Чем интересен Mi Note 10 Lite

Дисплей. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюйма.

Тыльная сторона – 3D стеклянная поверхность. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран (как у большинства современных флагманов).

Камеры. Как и старшая версия, Mi Note 10 Lite получил 64 Мп камеру с сенсором Sony IMX686 и три дополнительных датчика:

Ультраширокий модуль на 8 Мп;

2-мегапиксельный датчик для режима боке;

Макрообъектив на 5 Мп.

Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.



Mi Note 10 Lite поступит в продажу в конце мая / Пресс-служба Алло

Процессор. За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти.

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Автономность. Также Mi Note 10 Lite получил мощную батарею, емкостью 5260 мАч. Производитель обещает до 2 дней полноценной работы. Смартфон получил в комплекте быструю зарядку на 30 Вт.

Цена в Украине

Mi Note 10 Lite в версии 6+64 ГБ памяти стоит 9999 гривен;

Модификацию с 6+128 ГБ оценили в 10 999 гривен.

Новинка поступит в продажу на украинский рынок уже в конце мая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi Note 10 Lite Дисплей Тип: AMOLED

Диагональ: 6,47

Разрешение: 2340x1080

Тип: AMOLED Диагональ: 6,47 Разрешение: 2340x1080 Камера Основная: 64 + 8+ 2 + 5 Мп

Фронтальная: 16 Мп

Видео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K

Основная: 64 + 8+ 2 + 5 Мп Фронтальная: 16 Мп Видео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K Память 6 + 64 ГБ

6 + 128 ГБ

6 + 64 ГБ 6 + 128 ГБ Процессор Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G

Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G Видеопроцессор Adreno 618

Adreno 618 Батарея 5260 мАч

5260 мАч Операционная системаAndroid 10 с оболочкой MIUI 11

Смартфон Mi Note 10 Lite: презентация в Украине

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