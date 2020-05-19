Mi Note 10 Lite презентовали в Украине: флагманский вид и доступная цена
В Украине провели презентацию ряда новых смартфонов от Xiaomi. Среди них долгожданная новинка – Mi Note 10 Lite. Устройство позаимствовало много характеристик от старшей модели Mi Note 10, однако получило доступный ценник.
Как уже сообщал 24 канал, 19 марта в Украине презентовали линейку Redmi Note 9. Также нам представили еще одну долгожданную новинку – Mi Note 10 Lite. Это упрощенная версия популярного флагмана Mi Note 10.
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Чем интересен Mi Note 10 Lite
Дисплей. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюйма.
Тыльная сторона – 3D стеклянная поверхность. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран (как у большинства современных флагманов).
- Камеры. Как и старшая версия, Mi Note 10 Lite получил 64 Мп камеру с сенсором Sony IMX686 и три дополнительных датчика:
- Ультраширокий модуль на 8 Мп;
- 2-мегапиксельный датчик для режима боке;
- Макрообъектив на 5 Мп.
Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Mi Note 10 Lite поступит в продажу в конце мая / Пресс-служба Алло
- Процессор. За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти.
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- Автономность. Также Mi Note 10 Lite получил мощную батарею, емкостью 5260 мАч. Производитель обещает до 2 дней полноценной работы. Смартфон получил в комплекте быструю зарядку на 30 Вт.
Цена в Украине
- Mi Note 10 Lite в версии 6+64 ГБ памяти стоит 9999 гривен;
- Модификацию с 6+128 ГБ оценили в 10 999 гривен.
Новинка поступит в продажу на украинский рынок уже в конце мая.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi Note 10 Lite
- Дисплей Тип: AMOLED
Диагональ: 6,47
Разрешение: 2340x1080
- КамераОсновная: 64 + 8+ 2 + 5 Мп
Фронтальная: 16 Мп
Видео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K
- Память6 + 64 ГБ
6 + 128 ГБ
- ПроцессорQualcomm SDM730 Snapdragon 730G
- ВидеопроцессорAdreno 618
- Батарея 5260 мАч
- Операционная системаAndroid 10 с оболочкой MIUI 11
Смартфон Mi Note 10 Lite: презентация в Украине
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