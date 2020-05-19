24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Mi Note 10 Lite презентовали в Украине: флагманский вид и доступная цена

- Читати новину українською
Mi Note 10 Lite – обзор, характеристики, дизайн и цена в Украине
Mi Note 10 Lite: характеристики и цена в Украине / Пресс-служба "Алло"

В Украине провели презентацию ряда новых смартфонов от Xiaomi. Среди них долгожданная новинка – Mi Note 10 Lite. Устройство позаимствовало много характеристик от старшей модели Mi Note 10, однако получило доступный ценник.

Как уже сообщал 24 канал, 19 марта в Украине презентовали линейку Redmi Note 9. Также нам представили еще одну долгожданную новинку – Mi Note 10 Lite. Это упрощенная версия популярного флагмана Mi Note 10.

К теме Линейку Redmi Note 9 презентовали в Украине: цена доступных новинок

Чем интересен Mi Note 10 Lite

Дисплей. Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,47 дюйма.

Тыльная сторона – 3D стеклянная поверхность. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран (как у большинства современных флагманов).

  • Камеры. Как и старшая версия, Mi Note 10 Lite получил 64 Мп камеру с сенсором Sony IMX686 и три дополнительных датчика:
  • Ультраширокий модуль на 8 Мп;
  • 2-мегапиксельный датчик для режима боке;
  • Макрообъектив на 5 Мп.

Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Mi Note 10 Lite
Mi Note 10 Lite поступит в продажу в конце мая / Пресс-служба Алло

  • Процессор. За производительность отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 730G в паре с 6 ГБ оперативной памяти.

Интересно Vivo V17: стильный смартфон, гарантирующий до двух дней полноценной работы

  • Автономность. Также Mi Note 10 Lite получил мощную батарею, емкостью 5260 мАч. Производитель обещает до 2 дней полноценной работы. Смартфон получил в комплекте быструю зарядку на 30 Вт.

Цена в Украине

  • Mi Note 10 Lite в версии 6+64 ГБ памяти стоит 9999 гривен;
  • Модификацию с 6+128 ГБ оценили в 10 999 гривен.

Новинка поступит в продажу на украинский рынок уже в конце мая.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi Note 10 Lite

  • Дисплей Тип: AMOLED
    Диагональ: 6,47
    Разрешение: 2340x1080
  • КамераОсновная: 64 + 8+ 2 + 5 Мп
    Фронтальная: 16 Мп
    Видео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K
  • Память6 + 64 ГБ
    6 + 128 ГБ
  • ПроцессорQualcomm SDM730 Snapdragon 730G
  • ВидеопроцессорAdreno 618
  • Батарея 5260 мАч
  • Операционная системаAndroid 10 с оболочкой MIUI 11

Смартфон Mi Note 10 Lite: презентация в Украине

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька
Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
13 мая , 18:07 Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
Михайло Года
Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
13 мая , 16:50 Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
Євгенія Мазур