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Xiaomi научила замок отпирать двери через голосовые команды

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Умный замок Xiaomi Smart Lock E
Умный замок Xiaomi Smart Lock E / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi представила новый умный замок Xiaomi Smart Lock E. Он поддерживает шесть способов разблокировки, среди которых сканер отпечатков пальцев, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.

Как передает Gizmochina, умный ключ получил встроенный дактилоскопический датчик. Производитель заявляет, что датчик имеет точность распознавания 98,5%.

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Что еще интересного

Важно, что Smart Lock E получил поддержку Homekit, поэтому им можно управлять с помощью iPhone, iPad или Apple Watch.

Кроме того, замком можно управлять с помощью голосовых команд. Например, можно сказать: "Эй, Сири, открой дверь" и двери откроются.

Xiaomi Smart Lock E.
Xiaomi Smart Lock E поддерживает голосовые команды / Фото: gizmochina.com

Xiaomi Smart Lock E оснащен 8 аккумуляторами. Производитель обещает до 18 месяцев работы. Если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 20%, то замок начнет мигать красным сигналом. В нижней части замка разместили модуль аварийного питания USB-C.

Цена

Сейчас устройство доступно на фирменном площадке коллективного финансирования. Его цена 126 долларов (3400 гривен). Однако, когда замок официально поступит в продажу – цена составит 140 долларов (3800 гривен).

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты
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