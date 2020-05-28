Xiaomi научила замок отпирать двери через голосовые команды
Китайская компания Xiaomi представила новый умный замок Xiaomi Smart Lock E. Он поддерживает шесть способов разблокировки, среди которых сканер отпечатков пальцев, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Как передает Gizmochina, умный ключ получил встроенный дактилоскопический датчик. Производитель заявляет, что датчик имеет точность распознавания 98,5%.
К теме Новое поколение Xiaomi Mi Band 5: детали о будущей новинке
Что еще интересного
Важно, что Smart Lock E получил поддержку Homekit, поэтому им можно управлять с помощью iPhone, iPad или Apple Watch.
Кроме того, замком можно управлять с помощью голосовых команд. Например, можно сказать: "Эй, Сири, открой дверь" и двери откроются.
Xiaomi Smart Lock E поддерживает голосовые команды / Фото: gizmochina.com
Xiaomi Smart Lock E оснащен 8 аккумуляторами. Производитель обещает до 18 месяцев работы. Если уровень заряда аккумулятора опускается ниже 20%, то замок начнет мигать красным сигналом. В нижней части замка разместили модуль аварийного питания USB-C.
Цена
Сейчас устройство доступно на фирменном площадке коллективного финансирования. Его цена 126 долларов (3400 гривен). Однако, когда замок официально поступит в продажу – цена составит 140 долларов (3800 гривен).