Ранее в сети уже появилась информация о полезных функциях, которые получит Xiaomi Mi Band 5 – новый фитнес-трекер популярного бренда. Теперь же производитель раскрыл и официальную дату презентации устройства, а также более подробно рассказал о его технических возможностях.

Ранее 24 канал подробно рассказывал о характеристиках и особенностях нового трекера. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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Дата анонса Xiaomi Mi Band 5

Анонс Xiaomi Mi Band 5 состоится 11 июня текущего года. Кроме дисплея, который увеличился до 1,2 дюйма, и функции определения уровня насыщения крови кислородом (SpO2), гаджет в одной из ревизий получит модуль NFC для бесконтактной оплаты. Кроме того, Xiaomi Mi Band 5 получит 11 спортивных режимов, пять из которых не были представлены в предыдущей модели линейки:

йога,

скакалка,

эллиптический, вело- и гребной тренажеры



Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5

Кроме того, устройство станет первым представителем фирменной серии с функцией удаленного спуска затвора камеры смартфона. В дополнение к возможности разблокировки экрана гаджета, смарт-браслет получит поддержку голосового помощника XiaoAI в китайской версии, и Amazon Alexa – в глобальной.

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Сколько будет стоить Xiaomi Mi Band 5

Стоимость фитнес-трекера Xiaomi пятого поколения производителем пока не объявлена. Очевидно ее объявят на презентации 11 июня.