Ассортимент компании Xiaomi пополнил ее первый портативный аккумулятор емкостью 30 000 мАч. Модель Mi Power Bank 3 внешне отличается от менее вместительных собратьев лишь габаритами.

Портативная батарея большая – ее размеры составляют 154,5х72,3х38,9 мм. Производитель оценил гаджет в 24 доллара (641 гривна).

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Особенности аккумулятора Mi Power Bank 3

Набор портов представлен парой USB-A, одним USB-C и одним Micro-USB. При зарядке самого аккумулятора с помощью порта USB-C и зарядного устройства мощностью от 30 Вт на полную зарядку Mi Power Bank 3 пойдет 7,5 часа. В данном случае поддерживается 24-ваттная зарядка.



Портативный аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3

Что касается возможностей новинки – и USB-A и USB-C способны выдавать до 18 Вт мощности, что весьма неплохо, учитывая цену и вместимость устройства. Также здесь есть специальный режим зарядки малым током для портативной электроники. Включается он двойным нажатием на кнопку, как и в других павербанках от Xiaomi. Доступен аккумулятор исключительно в белом цвете.