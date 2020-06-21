Недавно китайская компания Xiaomi представила новую линейку фирменных ноутбуков Xiaomi Mi Notebook 14 и Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition. Чтобы заверить в прочности устройств производитель устроил онлайн-трансляцию их тестирования.

Трансляцию компания устроила на официальном Youtube Xiaomi India.

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Детали

Xiaomi решила проверить, сколько циклов открытия и закрытия крышки выдерживает Mi Notebook 14. Шарнирный механизм ноутбука тестировали с помощью автоматизированной руки.

Трансляция длится почти 12 часов Все это время установка непрерывно закрывает и открывает ноутбук. Честно говоря, видео довольно занудное, на экране в течение половины суток ничего не меняется – только цифры на смартфоне, который подсчитывает циклы открытия и закрытия. Все это происходит в полной тишине, ведь механизм бесшумный.

Если же досмотреть ролик до конца (или просто перемотать), то можно увидеть, что шарнир выдержал 25 тысяч циклов. При этом в компании уверяют, что он способен выдержать гораздо больше открываний. Надеемся, что длинную трансляцию нам уже не будут показывать.

Оригинальное тестирование Mi Notebook 14: видео