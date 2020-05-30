Компания Xiaomi не прекращает удивлять нас интересными разработками. Сейчас производитель работает над интересной TV-приставкой Mi TV Stick. Она отличается удивительно компактными размерами.

Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi опубликовала официальный тизер, посвященный Mi TV Stick.

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Что еще известно

Как можно увидеть на снимке, размер приставки не превышает параметры обычной флешки. Также в комплект производитель добавит пульт ДУ, который получил некоторые изменения по сравнению с предыдущей моделью.



Mi TV Stick: компактные размеры впечатляют / Фото: gizmochina.com

По слухам, компактные размеры не требовали изменений технических характеристик – они будут идентичны тем, которые получила предыдущая версия Xiaomi Mi Box S.

То есть новое устройство получит четырехъядерный процессор Amlogic S905X в паре с 2 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 8 ГБ. Новинка будет оснащена портом USB Type-A и слотом для карт памяти microSD.

Пульт получил выделенные кнопки для запуска сервисов Netflix и Amazon Prime Video, а также голосового помощника Google Assistant.

Цена

Утечки также называют приблизительную стоимость будущей новинки. В Китае она может стоить 79 долларов (2100 гривен).