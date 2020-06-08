Вскоре после объявления даты анонса фитнес-трекера Mi Band 5 компания Xiaomi окончательно рассекретила и финальный дизайн будущей новинки. Производитель опубликовал официальный тизер, на котором популярный гаджет представлен крупным планом в четырех различных цветовых оформлениях.

Ранее мы рассказывали о всех особенностях и характеристиках нового фитнес-браслета от Xiaomi, теперь все версии и варианты цветов браслета доступны перед официальным анонсом, отмечает gizmochina.

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Как будет выглядеть Mi Band 5

На изображениях, которые появились в сети, показаны несколько экземпляров Mi Band 5 с различными вариантами комплектных браслетов: желтым, красным, голубым и классическим черным. Согласно предыдущим публикациям, новинка получит 1,2-дюймовый OLED-дисплей с тонкими рамками по периметру.



Официальный тизер Xiaomi Mi Band 5

Технические характеристики устройства еще не объявлены, но инсайдеры уже сообщали о наличии функции измерения уровня кислорода в крови, а также поддержке бесконтактной оплаты с помощью модуля NFC. Кроме того, китайская версия устройства получит голосовой ассистент Xiao AI, в то время как европейская будет совместима с Amazon Alexa.

Цена и дата анонса

Презентация Xiaomi Mi Band 5 состоится 11 июня. Окончательная стоимость гаджета будет объявлена на презентации, однако предполагаемая стоимость новинки составляет 26 долларов (693 гривны).