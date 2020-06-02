Кроме смартфонов и бытовой техники, Xiaomi производит и фирменные аксессуары, совместимые с электроникой различных брендов. Очередной новинкой вендора стало зарядное устройство высокой мощности.

Несмотря на доступный ценник, аксессуар способен "раскачать" не только карманный гаджет, но и полноразмерный ноутбук, рассказывает gizmochina.

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Характеристики зарядки

Компактный блок питания с максимальной выходной мощностью 65 Вт можно использовать для зарядки любых электронных устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и портативные игровые консоли. Xiaomi 65W PD оснащен одним портом USB Type-C и складным штекером, который топится в корпус. Новинка получила защиту от короткого замыкания, перегрузки по току и импульсных помех.



Универсальная зарядка Xiaomi 65W PD

Вендор также опубликовал список гаджетов, которые совместимы с новым зарядным устройством. В перечне присутствуют все версии MacBook Pro с 2016 по 2018 годов выпуска, ряд ноутбуков Xiaomi, а также Lenovo, Samsung, HUAWEI, Dell и других брендов. Для примера компания указала время зарядки от нового устройства для MacBook Pro 13 и 15,6, который составил 1 час 50 минут и 2 часа 25 минут соответственно.

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Цена

Xiaomi 65W PD в ближайшие дни поступит в продажу в Китае по цене 14 долларов (374 гривны).