Представители Xiaomi неоднократно подчеркивали, что планируют побороться за место под солнцем флагманских телевизоров с такими брендами, как Samsung, Sony и LG. Первопроходцем компании в премиум-сегменте стала модель под названием Mi TV Master: она примечательна не только своим дизайном, но и продвинутыми техническими характеристиками.

24 канал ознакомился с техническими характеристиками и интересными особенностями флагмана среди телевизоров Xiaomi.

Интересно Xiaomi представила крошечную умную и недорогую Bluetooth-колонку

Особенности Mi TV Master

Новинка получила OLED-матрицу диагональю 65 дюймов с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Кроме функции DC Dimming, которая снижает мерцание, матрица со скоростью отклика 1 мс поддерживает стандарты HDR и Dolby Vision при глубине цвета в 10 бит и охвате 98,5% гаммы DCI-P3, а также специальный игровой режим.

Телевизор использует технологию динамического распознавания сцены с автоматической корректировкой параметров изображения, за работу которой отвечают алгоритмы на базе искусственного интеллекта. "Сердцем" Mi TV Master стал процессор MediaTek MTK9650 при поддержке графического чипа Mali G52 MC1, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Работает новинка под управлением фирменной прошивки на базе Android TV.

Фото Mi TV Master

Телевизор оснащен двумя 12-ваттными динамиками, а также активным сабвуфером мощностью 20 Вт. Для управления устройством в комплекте есть пульт дистанционного управления с модулем Bluetooth и функцией голосового ввода. Для подключения внешнего источника сигнала высокого разрешения на корпусе ТВ предусмотрены порты HDMI 2.1.

Цена

Xiaomi Mi TV Master стал самым дорогим устройством в фирменной линейке – его цена в пересчете с китайской валюты составляет 1 840 долларов (50 029 гривен).