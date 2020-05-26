Xiaomi представила холодильник, умный замок и 2K-видеорегистратор

Ассортимент Xiaomi пополнился сразу тремя новыми продуктами. Первым стал холодильник Mijia Refrigerator 450L с функцией удаленного управления через смартфон. Вторая новинка – умный замок Smart Lock E с шестью способами разблокировки. Также компания выпустила видеорегистратор с дисплеем и возможностью съемки 2K-видео.

Как сообщает производитель на своем сайте, все гаджеты уже доступны для покупки в Китае. Об их появлении на европейском рынке пока информации нет.

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Холодильник

Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator 450L объемом 450 литров имеет равные по размерам отделения для заморозки и охлаждения продуктов. В нем применена технология трехмерной подачи воздуха без намерзания льда. Его размеры составляют 1810х833х620 мм.

Фото холодильника Xiaomi Mijia Refrigerator 450L

Холодильник поддерживает удаленное управление при помощи мобильного приложения Mijia, через которое можно регулировать температуру внутри отделений и устанавливать нужный режим: быстрое охлаждение, быстрая заморозка, интеллектуальный и экономный.

Цена

В Китае Mijia Refrigerator 450L стоит 378 долларов (10 159 гривен).

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Умный замок Smart Lock E

Xiaomi Smart Lock E – умный дверной замок, поддерживающий сразу шесть типов разблокировки. Открыть его можно по отпечатку пальца, паролю, временному паролю, по Bluetooth, с помощью HomeKit и обычным ключом.

Как уверяет производитель, точность распознавания отпечатка пальца составляет 98,5%. Поддержка HomeKit позволяет открывать двери любым мобильным устройством Apple, будь то iPhone, iPad или смарт-часы Watch, воспользовавшись соответствующим приложением или путем распознавания голоса помощником Siri.



Умный замок Xiaomi Smart Lock E

Устройство питается от восьми батареек, которые обеспечивают 18 месяцев автономной работы. При уровне заряда менее 20 процентов начинает мигать красным светодиод, напоминающий о необходимости сменить элементы питания. Но даже если замок полностью разрядится, его можно зарядить через аварийный разъем USB Type-C. Кроме того, всегда можно использовать обычный ключ.

Цена

Ориентировочная цена Xiaomi Smart Lock E составляет 140 долларов (3 762 гривны).

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Видеорегистратор Xiaomi

Mi Smart Dashcam 2K – автомобильный видеорегистратор с 3-дюймовым IPS-дисплеем и возможностью записи видео в формате 1600p, что немного больше в сравнении с традиционным 2K (1440p). Съемка ведется со сверхшироким углом (140 градусов). В устройстве используется сенсор OmniVision OS05A10 с обратной подсветкой и светосильным объективом с диафрагмой f/1.8, чтобы лучше снимать при недостатке света. Заявлена поддержка голосового управления.



Видеорегистратор Mi Smart Dashcam 2K

Цена

Видеорегистратор уже поступил в продажу по цене 56 долларов (1 505 гривен).