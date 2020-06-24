Xiaomi представила камеру наблюдения с круговым обзором
Многие камеры видеонаблюдения оснащаются поворотным механизмом для большего угла обзора, но такая конструкция увеличивает цену устройства. Как решение обеих проблем компания Xiaomi представила доступную модель XVV Smart Panoramic Camera с неподвижной оптикой и функцией панорамной съемки.
24 канал внимательно ознакомился со всеми характеристиками и функциями нового гаджета от Xiaomi.
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Особенности камеры наблюдения
Благодаря объективу типа "рыбий глаз" и возможности установки на потолке новинка способна осуществлять панорамную съемку на 360°. Такая опция позволяет захватывать в кадр все помещение без слепых зон. При настенном монтаже угол обзора камеры составляет 180°.
Камера Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera
Устройство оснащено 2-мегапиксельным сенсором и может записывать видео с разрешением 1080p, а также поддерживает функцию ночной съемки благодаря встроенным инфракрасным излучателям. Их свет не виден человеческому глазу и не влияет на качество картинки. Еще одной особенностью гаджета стал встроенный интерком для голосовой связи.
Камера может осуществлять панорамную съемку на 360°
Управление камерой осуществляется с помощью мобильного приложения MIJIA, а просматривать картинку в реальном времени можно на смартфонах, планшетах, телевизорах и разумных экранах. Новинка поддерживает кодирование видео H.265, оснащена модулем Wi-Fi (2,4 ГГц) и слотом для карт памяти объемом до 128 ГБ.
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Цена
Стоимость Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera в Китае составляет 24 доллара (638 гривен).