Расширяя ассортимент устройств, совместимых с голосовым ассистентом XiaoAI, компания Xiaomi представила компактную Bluetooth-колонку. Ее особенностями стали крайне незначительные размеры и невысокая цена.

Гаджет поддерживает голосовое управление и интеграцию с системой умного дома Xiaomi, сообщает gizmochina.

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Что умеет XiaoAI Portable Speaker

Колонка умеет запускать музыку по запросу, оповещать пользователя об актуальном прогнозе погоды и искать любую необходимую информацию в интернете.



Колонка XiaoAI Portable Speaker

Аксессуар выполнен из белого матового пластика и оснащен разъемом USB Type-C для зарядки, а также миниатюрным светодиодным индикатором состояния. Также на корпусе предусмотрены две аппаратные клавиши для управления. В качестве протокола передачи данных используется Bluetooth 5.0. По заверениям производителя, автономность колонки составляет около шести часов.

Миниатюрная колонка может использоваться для управления системой умного дома

Для владельцев Xiaomi Mi9 Pro, Mi10 и Mi10 Pro реализована функция мгновенного подключения сразу после включения Bluetooth на смартфоне. В дальнейшем компания обещает расширить список устройств, на которых будет доступна такая возможность.

Цена

Стоимость XiaoAI Portable Speaker в Китае составляет всего 7 долларов.