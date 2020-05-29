Xiaomi представила лазерный 4K-проектор и двухдиапазонный роутер

Xiaomi пополнила ассортимент своей продукции двумя новыми устройствами. Первым стало второе поколение лазерного короткофокусного ТВ-проектора Mi Laser TV 4K Cinema. Он получил более производительный процессор и большую рабочую диагональ, а вторым – новый маршрутизатор Router IR1200G.

Новые гаджеты уже появились в продаже. 24 канал решил разобраться подробнее в характеристиках устройств.

Интересно Обновленный футуристический Xiaomi Mi Mix Alpha показали на "живом" фото

Проектор Fengmi Laser 4K Cinema Pro

Обновленная версия прибора под названием Fengmi Laser 4K Cinema Pro обошла предшественника как в яркости (2400 люмен против 1700), так и по части максимально поддерживаемой диагонали проекции, которая выросла со 100 до 150 дюймов при разрешении картинки 4K.

"Сердцем" устройства стал процессор Amlogic T972 (1,9 ГГц) в сочетании с 3 ГБ памяти DDR4. Среди других особенностей новинки – поддержка декодирования 8K-видео и возможность фокусировки с расстояния от 14 сантиметров.



Проектор Fengmi Laser 4K Cinema Pro

На корпусе проектора разместились три разъема HDMI 2.0b для подключения различных источников сигнала. Как уверяет производитель, срок службы основных комплектующих новинки составляет не менее 25 000 часов, что позволит посмотреть более 10 000 фильмов.

Цена

Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro уже поступил в продажу в Китае по цене 1 785 долларов (48 012 гривен).

Маршрутизатор Router IR1200G

Компания также выпустила новый маршрутизатор под названием Router IR1200G, оснащенный четырьмя антеннами, двухъядерным процессором с тактовой частотой 880 МГц и 128 МБ оперативной памяти.



Маршрутизатор Router IR1200G

Не пропустите Xiaomi выпустила недорогие холодильники: чем интересны модели

Роутер может одновременно работать в двух диапазонах: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Максимальная скорость передачи данных в беспроводной сети составляет 1167 Мбит/с.

Возможности проводного подключения представлены четырьмя гигабитными LAN-портами.

Цена

Стоимость Router IR1200G в Китае составляет 41 доллар (1 102 гривны).