Во время презентации Xiaomi, которая прошла 11 июня, компания представила не только новый фитнес-трекер Mi Band 5, но сразу два новых ноутбука: Mi NoteBook 14 и NoteBook 14 Horizon Edition.

Обе модели укомплектованы новейшими процессорами Intel, графикой NVIDIA GeForce и отмечаются длительным временем автономной работы, рассказывает techradar.

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Технические характеристики ноутбуков Xiaomi

Дисплей

Диагональ дисплея обеих новинок составляет 14 дюймов при соотношении сторон 16:9 и разрешении 1920x1080 пикселей.

Процессор и память

В старшей модификации Mi NoteBook 14 установлен процессор Intel Core i5 10-го поколения, графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. "Прокачанная" модель Mi NoteBook 14 Horizon Edition получила процессор Intel Core i7 10-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce MX350, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ в топовой конфигурации.



Презентация ноутбуков Xiaomi

Автономность

Максимально заявленное время работы обеих новинок от аккумулятора также составляет до 10 часов.

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Цена Mi NoteBook 14 / Horizon Edition

Стоимость ноутбуков зависит от конфигурации:

Mi NoteBook 14 с Intel Core i5, 8/256 ГБ и встроенной графикой – 554 доллара (14 749 гривен );

); Mi NoteBook 14 с 8/512 ГБ и NVIDIA GeForce MX250 – 633 доллара (16 852 гривен) ;

; Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition с Intel Core i5 – 725 долларов (19 302 гривен) ;

; Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition с Intel Core i7 – 790 долларов (21 032 гривен).

Обе модификации Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition получили графику MX350 и 8/512 ГБ памяти.