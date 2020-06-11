Xiaomi представила Mi NoteBook 14: ноутбук для профессионалов с графикой NVIDIA
Во время презентации Xiaomi, которая прошла 11 июня, компания представила не только новый фитнес-трекер Mi Band 5, но сразу два новых ноутбука: Mi NoteBook 14 и NoteBook 14 Horizon Edition.
Обе модели укомплектованы новейшими процессорами Intel, графикой NVIDIA GeForce и отмечаются длительным временем автономной работы, рассказывает techradar.
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Технические характеристики ноутбуков Xiaomi
- Дисплей
Диагональ дисплея обеих новинок составляет 14 дюймов при соотношении сторон 16:9 и разрешении 1920x1080 пикселей.
- Процессор и память
В старшей модификации Mi NoteBook 14 установлен процессор Intel Core i5 10-го поколения, графический ускоритель NVIDIA GeForce MX250, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. "Прокачанная" модель Mi NoteBook 14 Horizon Edition получила процессор Intel Core i7 10-го поколения, видеокарту NVIDIA GeForce MX350, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ в топовой конфигурации.
- Автономность
Максимально заявленное время работы обеих новинок от аккумулятора также составляет до 10 часов.
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Цена Mi NoteBook 14 / Horizon Edition
Стоимость ноутбуков зависит от конфигурации:
- Mi NoteBook 14 с Intel Core i5, 8/256 ГБ и встроенной графикой – 554 доллара (14 749 гривен);
- Mi NoteBook 14 с 8/512 ГБ и NVIDIA GeForce MX250 – 633 доллара (16 852 гривен);
- Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition с Intel Core i5 – 725 долларов (19 302 гривен);
- Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition с Intel Core i7 – 790 долларов (21 032 гривен).
Обе модификации Xiaomi Mi NoteBook 14 Horizon Edition получили графику MX350 и 8/512 ГБ памяти.