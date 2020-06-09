Компания Xiaomi представила еще один нестандартный продукт для умного дома. Речь идет о системе для умных автоматических штор, которая получила название Xiaomi Mi Smart Curtain.

Система Xiaomi Mi Smart Curtain будет выпущена на платформе коллективного финансирования Xiaonmu Youpin, 10 июня, рассказывает gizmochina. Рыночная цена устройства составит 113 долларов (3003 гривен), но на стадии приема предварительных заказов ее можно будет приобрести за 99 долларов (2630).

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Особенности автоматических штор Xiaomi

Xiaomi Mi Smart Curtain имеет трехметровую направляющую из магниево-алюминиевого сплава и небольшой двигатель для открывания и закрывания шторы, а также магнитный пульт дистанционного управления.

В Китае компания будет предоставлять услугу по бесплатной установке системы, клиенту после оформления заказа нужно будет только подготовить к моменту установления сами шторы. Систему можно настроить таким образом, чтобы шторы автоматически открывались и закрывались в зависимости от освещенности на улице или от времени суток.



Автоматические шторы Xiaomi Mi Smart Curtain

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Управлять системой можно через приложение Mi Home, а также с помощью голосовых команд, благодаря поддержке разумного помощника XiaoAI. Компания утверждает, что шторы можно открывать и закрывать вручную, если произошло отключение электроэнергии. Уровень громкости двигателя составляет 30 дБ.