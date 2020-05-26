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Xiaomi представила Redmi 10X и Redmi 10X Pro бюджетные смартфоны с 5G: характеристики и цены

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Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro: характеристики и цены
Xiaomi Redmi 10X и Redmi 10X Pro: характеристики и цены / Xiaomi

На прошлой неделе на презентации в Китае Xiaomi представила несколько новых гаджетов. Среди них были представлены две модели: Redmi 10X и Redmi 10X Pro, которые дополнили линейку 5G-смартфонов.

 

24 канал подробно ознакомился с характеристиками и ценами на новые 5G смартфоны от Xiaomi.

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Особенности Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Оба смарфтона оснащены AMOLED-матрицами с диагональю 6,57-дюйма и частотой 180 Гц – такая же установлена в Mi 10 Youth Edition. Объем батареи тоже одинаковый – 4520 мАч, но скорость зарядки разная. Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Dimensity 820 – новый чип компании, которая является конкурентом Snapdragon 765G. Другие характеристики отличаются.

Технические харакеристики Redmi 10X и Redmi 10X Pro

  • Дисплей
    6,57", AMOLED, FullHD+ 6,57", AMOLED, FullHD+
  • Процессор
    MediaTek Dimensity 820 MediaTek Dimensity 820
  • Основная камера
    48 Мп+8 Мп (широкоугольник)+2 Мп (сенсор глубины) 48 Мп+8 Мп (3х оптический зум)+8 Мп (широкоугольник)+5 Мп (макро)
  • ОС
    Android 10 (MIUI 12) Android 10 (MIUI 12)
  • Память
    6/8 ГБ ОЗП, 64/128 ГБ ПЗП 8 ГБ ОЗП, 128/256 ГБ ПЗП
  • Батарея
    4520 мАч (22,5 Вт) 4520 мАч (30 Вт)
  • Фронтальная камера
    16 Мп 20 Мп
  • Связь
    5G, LTE, VoLTE, Dual Band Wi-Fi, GPS, Type-C, 3,5 мм mini-jack, ІК-датчик 5G, LTE, VoLTE, Dual Band Wi-Fi, GPS, Type-C, 3,5 мм mini-jack, ІК-датчик, NFC

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, фронтальная камера в каплевидный вырезе в дисплее. Заявлена поддержка двойной SIM, и обе одновременно могут работать в 5G. NFC получила только Pro-версия.

Фото Redmi 10X и Redmi 10X Pro

 

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Цена

Продажи Redmi 10X и Redmi 10X Pro 5G в Китае стартуют 1 июня.

Стоимость:

  • Redmi 10X (6+64 ГБ) – 1 599 юаней (6 019 гривен);
  • Redmi 10X (6+128 ГБ) – 1 799 юаней (6 772 гривен);
  • Redmi 10X (8+128 ГБ) – 2 099 юаней (7 901 гривен);
  • Redmi 10X Pro (8+128 ГБ) – 2 299 юаней (8 654 гривен);
  • Redmi 10X Pro (8+256 ГБ) – 2 599 юаней (9 783 гривен).
Автор: Михаил Года
Теги: 5G Xiaomi Новости Техно Техно Смартфоны
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