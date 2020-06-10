Как стало известно, уже на этой неделе компания Xiaomi не ограничится презентацией одного лишь фитнес-трекера Mi Band 5. Кроме ожидаемого аксессуара китайский техногигант планирует показать новую модель ноутбука Mi Notebook Pro 15.

Информации о Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020) пока немного, отмечает tech.sina, но компания опубликовала тизер новинки.

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Что известно о новом ноутбуке Xiaomi

Судя по тизеру, новый ноутбук внешне ничем не будет отличаться от прошлогодней модели. У него будет металлический корпус и 15,6-дюймовый дисплей с тонкими рамками. На правой грани можно рассмотреть два разъема USB Type-C и слот для карты памяти. О характеристиках новинки пока ничего не сообщается.



Тизер нового ноутбука от Xiaomi

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Дата презентации и цена

Презентация нового Mi Notebook Pro 15 запланирована на пятницу, 12 июня. Цена прошлогодней модели в Китае стартовала с отметки в 835 долларов (22 226 гривен). Вероятно, обновленная версия обойдется примерно в такую же сумму.