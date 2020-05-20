Xiaomi "прокачала" электрическую отвертку Mijia: гаджет получил новые функции по старой цене

В начале этого года Xiaomi выпустила электрическую отвертку Mijia 8-в-1. Теперь же производитель представил усовершенствованную версию инструмента – кроме конструктивных изменений, новинка получила большое количество комплектных насадок, но сохранила при этом доступную цену.

Как отмечает Gizmochina, новинка поступила в продажу в Китае по цене 14 долларов (371 гривна).

Интересно Xiaomi представила мощную, быструю зарядку с функцией павербанка

Изменения

По сравнению с предшественником механизм инструмента был модернизирован для увеличения крутящего момента. Еще одно новшество – расширенная комплектация инструмента: все его 8 сменных бит стали двусторонними, увеличив общее количество насадок до 16. Коннекторы изготовлены из закаленной стали высокой твердости – 60 HRC по шкале Роквелла.

Что такое шкала Роквелла?Это метод оценки твердости материалов. Он основывается на измерении глубины проникновения твердого наконечника под заданной нагрузкой в ​​исследуемый материал. Для точного результата производится измерение не менее чем в трех точках.

Для удобства работы новинка получила удлиненный до 110 мм стержень, который можно отсоединить на время хранения, благодаря чему комплектный кейс стал более компактным. Ручка выполнена из нейлона со стекловолокном и покрыта мягким термоэластопластом.



Отвертка Mijia от Xiaomi

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно