Вскоре китайский производитель Xiaomi порадует нас новой интересной разработкой. Как утверждают источники, компания работает над созданием фирменной капсульной кофеварки.

Новый продукт Xiaomi должна выпустить под своим брендом Mijia. Она получит название Mijia Capsule Coffee Machine, передает Gizmochina.

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Традиционно новинку сначала представят на фирменной площадке для краудфандинга. Анонс может состояться уже 9 июля.

Что еще известно

Пока информации о Mijia Capsule Coffee Machine немного. Есть только постер, намекающий, новое устройство получит вытянутую форму с узким, но длинным корпусом.

Также у Xiaomi добавили, что хотят упростить процесс приготовления кофе, чтобы пользователи получали хороший напиток одним нажатием кнопки.

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Цена

Единственное, о чем есть точная информация – это стоимость. В рамках сообщества Mijia Capsule Coffee Machine оценена в 50 долларов (1 350 гривен). При этом, когда продукт поступит в розничную торговлю, то цена вырастет до 57 долларов ( 1500 гривен).