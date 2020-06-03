Накануне летнего сезона Xiaomi расширила ассортимент полезных бытовых приборов в своем фирменном каталоге. Перечень продукции популярного вендора пополнили напольный вентилятор SmartMi DC 3 с функцией ионизации и встроенной АКБ, а также обновленный очиститель воды Water Purifier C1 Enhanced Edition с пятью уровнями фильтрации и системой умных напоминаний по замене картриджей.

24 канал детально ознакомился со всеми характеристиками и особенностями новых гаджетов от Xiaomi.

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Очиститель воды Xiaomi Water Purifier C1

Новая версия представленного в прошлом году Xiaomi Water Purifier C1 получила еще одну, пятую степень очистки. Такое решение, по заверениям производителя, обеспечивает на выходе качество бутилированной воды. Модель с приставкой Enhanced Edition в корпусе размером 420x127x420 мм способна очистить 1,3 литра воды в минуту.

Фото обновленного Xiaomi Water Purifier C1

Специальный датчик сигнализирует о ресурсе фильтрующих элементов, что позволяет вовремя произвести их замену. Эффективность работы прибора также можно отслеживать в фирменном приложении MIJIA, которое отправляет своевременное напоминание о необходимости установки нового картриджа.

Цена Xiaomi Water Purifier C1

Очиститель Water Purifier C1 Enhanced Edition уже поступил в продажу в Китае по цене 266 долларов (7 129 гривен).

Вентилятор Xiaomi SmartMi DC 3

Напольный вентилятор Xiaomi SmartMi DC 3 оснащен встроенным ионизатором, который снижает количество пыли в воздухе. Использование японского безколекторного двигателя постоянного тока Minebea DC и вентилятора с семью лопастями обеспечивает минимальный уровень шума во время работы прибора. Корпус устройства изготовлен из ударопрочного пластика.



Напольный вентилятор Xiaomi SmartMi DC 3

Одного заряда встроенного аккумулятора батареи емкостью 33,6 Вт, по данным Xiaomi, хватит на 20 часов автономной работы. Индикаторная полоска на подставке информирует пользователя о заряде АКБ. Общая высота Xiaomi SmartMi DC 3 весом 3,5 кг составляет 960 мм.



Пульт дистанционного управления

Для настройки режимов работы новый напольный вентилятор получил пульт ДУ с Bluetooth и поддержку голосового управления с помощью приложения MIJIA или цифрового помощника XiaoAI. Для корректной работы ассистента вентилятор оснащен модулем Wi-Fi.

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Цена Xiaomi SmartMi DC 3

Новый Xiaomi SmartMi DC 3 уже доступен для заказа на краудфандинговой платформе Youpin по цене 98 долларов (2 626 гривен).