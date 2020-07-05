Компания Xiaomi представила еще один интересный продукт для детей – новый детский планшет Xiaoxun с LCD-экраном. Конечно, планшет могут использовать и взрослые.

Как передает Gizmochina, как это часто бывает, продукт компания Xiaomi разместила на фирменной площадке для коллективного финансирования.

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Что интересного

Новый Xiaoxun получил 16-дюймовый цветной LCD-дисплей. Корпус изготовлен из поликарбоната ABS.

Как мы уже упоминали, на нем можно писать или рисовать. Для этого в комплекте идет стилус с магнитным креплением.

Xiaomi Xiaoxun с LCD-экраном

Экран может воспринимать уровни давления, поэтому толщина линии будет зависеть от силы нажатия. Также планшет отражает три цвета: синий, желтый и зеленый.

Энергию планшет черпает от батареи CR2025, ее хватает на 2 года автономной работы.

Цена

Стоимость на площадке для коллективного финансирования составляет 199 юаней (это 28 долларов или 750 гривен). Конечно, после старта продаж цена возрастет.