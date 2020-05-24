24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Xiaomi выпустила интересный гаджет для автолюбителей, которые часто заряжают смартфоны

- Читати новину українською
Беспроводная зарядка Xiaomi
Беспроводная зарядка Xiaomi / Скриншот

Компания Xiaomi выпустила новое универсальное автомобильное зарядное устройство, которое поддерживает беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. Эта зарядка сама "ослабит хватку" и отдаст смартфон, когда он вам понадобится, или же раскроет держатель, когда вы решите зарядить его.

Новая беспроводная зарядка поддерживает различные устройства с поддержкой стандарта Qi, то есть вы можете заряжать не только флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 9, но и Samsung Galaxy S10/S20, новый iPhone SE 2020 и много других смартфонов, рассказывает Gizmochina.

Не пропустите Новое поколение Xiaomi Mi Band 5: что известно о будущей новинке

Особенности автомобильной зарядки Xiaomi

Универсальная беспроводная зарядка 10 Вт от Xiaomi начинает работать при приближении смартфона на расстояние около 4 мм, то есть защитный чехол не станет большой проблемой, хотя более эффективна зарядка для смартфонов без чехла. Гаджет оснащен автоматическими фиксаторами с обеих сторон для удержания телефона на месте.


Беспроводная автомобильная зарядка Xiaomi

Кроме того, автомобильное зарядное устройство оснащено встроенным инфракрасным датчиком и мотором, который срабатывает автоматически, когда смартфон находится в непосредственной близости. То есть эта зарядка сама "ослабит хватку" и отдаст смартфон, когда он вам понадобится, или же "раскроет свои объятия", когда вы решите зарядить его.

Интересно Xiaomi выпустила новый роутер в очень необычном дизайне

Цена

Зарядное устройство Xiaomi предлагается по цене 18 долларов. В прошлом году вышло похожее внешне устройство, которое имело мощность 20 Вт при цене 25 долларов.

 

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
21 мая , 17:06 Как раздать интернет с телефона на компьютер: инструкция
Михайло Года
Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
19 мая , 21:36 Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька