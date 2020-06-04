Ассортимент Xiaomi продолжает расширяться самыми разнообразными продуктами. Очередной новинкой от китайского бренда стал электрический диван Qifeng Electric Sofa с возможностью регулировки положения и зарядками для гаджетов.

24 канал ознакомился с необычным продуктом компании. Как оказалось, такая технологическая мебель может стать очень полезной в вашей квартире.

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Особенности Qifeng Electric Sofa

Диван выполнен в минималистическом скандинавском стиле и выпускается в черном, белом и сером цветах. При его производстве используются тайский латекс и высокоэластичные хлопчатобумажные материалы, что должно обеспечивать долговечность изделия и комфорт владельцам. Диван доступен в различных размерах с длиной от 60 до 312 см, позволяя разместить от одного до четырех человек. Есть и одноместный вариант, который по сути представляет собой комфортабельное кресло.

Видео демонстрирует диван Xiaomi

Главной фишкой новинки стала возможность регулирования угла наклона в пределах от 103 до 160 градусов. Кроме того, нажатием одной кнопки можно перевести конструкцию из сидячего в лежачее положение и обратно. Для большего удобства под ногами располагается поднимающаяся часть.

Из других особенностей дивана стоит отметить наличие встроенных USB-разъемов для зарядки мобильных гаджетов.

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Цена Qifeng Electric Sofa

Стоимость Qifeng Electric Sofa в Китае стартует с отметки в 225 долларов (6016 гривен) за самый доступный одноместный вариант.