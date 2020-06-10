Компания Xiaomi представила короткофокусный лазерный проектор Mijia Laser Projector 1S 4K. Кроме высоких показателей контрастности и цветопередачи, новинка с разрешением 3840х2160 пикселей отличается яркостью картинки, которая увеличилась на 30% по сравнению с предыдущей моделью фирменной линейки.

Mijia Laser Projector 1S 4K оснащен ультракороткой фокусной линзой, способной проектировать изображение размером от 80 до 150 дюймов с коэффициентом проекции 0,233:1, рассказывает igeekphone. Так, для получения 100-дюймовой картинки проектор размещается всего в 24 сантиметрах от стены. При изменении расстояния фокусировка настраивается автоматически.

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Другие характеристики проектора

Контрастность 4K-изображения, получаемого от проектора достигает 3000:1, а максимальная яркость составляет 2000 ANSI-люмен. Устройство также поддерживает стандарт HDR10 и технологию объемного звучания Dolby Virtual Surround для двух встроенных динамиков. Новинка работает под управлением прошивки PatchWall и построена на базе процессора Amlogic T968-H при поддержке 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.



Проектор Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K

Как уверяет производитель, срок службы Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K составляет более 25 тысяч часов, что эквивалентно 4 часам работы прибора в день в течение 17 лет. Потребление электроэнергии проектора при максимальной яркости составляет 300 Вт, а в режиме энергосбережения – до 0,5 Вт.



Интерфейсы Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K

Список интерфейсов устройства включает порты HDMI 2.0b, USB 3.0 Type-A, S / PDIF и Ethernet. Кроме того, прибор оснащен встроенным модулем Wi-Fi для беспроводного подключения к сети.

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Цена

Xiaomi Mijia Laser Projector 1S 4K размером 410x291x88 мм и весом 7 килограммов уже поступил в продажу в Китае по цене 2 120 долларов (56 488 гривен).