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Xiaomi выпустила недорогой и универсальный фильтр для воды

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Mijia Faucet Water Purifier
Mijia Faucet Water Purifier / Xiaomi

Xiaomi объявила о выпуске нового продукта для дома в рамках экосистемы Mijia – водного фильтра Faucet Water Purifier. Он обеспечивает четырехступенчатую очистку и предусматривает максимально простую установку.

Новый фильтр Xiaomi Mija способен очищать воду сразу на выходе, поскольку крепится прямо на кран, рассказывает Gizmochina.

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Его установление максимально простое и не требует менять сантехнику. В передней части расположено прозрачное окошко, через которое можно наблюдать за потоком воды в фильтре.


Фильтр Xiaomi Mija Faucet Water Purifier

В Mijia Faucet Water Purifier предусмотрена четырехступенчатая система фильтрации, в состав которой входят: сверхтонкая мембрана из полого волокна, активированный уголь, полипропиленовый хлопок и еще один слой фильтрующих материалов.

Цена

В продажу новинка поступит 13 мая на фирменной краудфандинговой платформе по специальной цене 17 долларов. Позже фильтр будет стоить 21 доллар.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Гаджеты
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