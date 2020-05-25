Xiaomi выпустила новый бюджетный смарт-телевизор с очень тонкими рамками

Китайский производитель Xiaomi выпустил свой новый умный телевизор. Новая модель получила название Mi TV 43. Это недорогое устройство и стоит дешевле, чем большинство флагманских смартфонов компании.

Как передает GizmoChina, телевизор Mi TV 43 еще может похвастаться очень тонкими рамками.

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Чем еще интересен

Mi TV 43 получил экран с диагональю 43 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей. Как уже было упомянуто, по периметру мы видим чрезвычайно тонкие рамки. Также он оснащен стереодинамиками с технологией DTS Sound.

Новинка работает на базе 64-разрядной двухъядерной платформы в паре с гигабайтом оперативной и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Модель использует программную оболочку PatchWall, которая позволяет управлять устройствами умного дома.

Mi TV 43 стоит в Китае чуть больше 4 тысяч гривен / gizmochina.com

Устройство поддерживает беспроводную передачу данных через Wi-Fi. Правда, он не поддерживает Bluetooth, как более дорогие модели.

Телевизор можно подключить к большому количеству оборудования, например компьютерам, игровым консолям, аудиосистем и тому подобное.

Цена

Mi TV 43 на китайском рынке оценили в 1099 юаней. Это около 155 долларов или 4200 гривен.