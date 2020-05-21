Xiaomi выпустила новый роутер в очень необычном дизайне

Компания Xiaomi представила уже второй фирменный маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6. Он имеет название Xiaomi Mi Router AX1800. Его главной фишкой стал оригинальный дизайн.

Как пишет Gizmochina, Xiaomi Mi Router AX1800 оснащен скрытой двухдиапазонной высокопроизводительной антенной, которая должна обеспечить стабильный прием сигнала во всех направлениях.

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Характеристики

Устройство оснащено процессором Qualcomm APQ6000, который создан на базе 14-нанометрового технологического процесса. Этот процессор получил отдельный нейронный блок (NPU). Таким образом у роутера хорошая производительность, при этом низкое энергопотребление.



Xiaomi Mi Router AX1800 с оригинальным дисплеем / Gizmochina

Xiaomi AX1800 оснащен 256 МБ оперативной памяти. Как говорит производитель, загрузка фильма в высоком разрешении занимает всего 8 секунд.

Устройство поддерживает подключение до 128 устройств одновременно. Он также получил оптимизатор для онлайновых игр, который повышает скорость передачи данных и снижает задержку во время требовательных игр.

Цена

На китайском рынке устройство оценили в 46 долларов (1 200 гривен). Он уже доступен для покупки.

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