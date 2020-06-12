Сразу за компактным 14-дюймовым ноутбуком Xiaomi объявила о выпуске обновленной версии ноутбука Mi Notebook Pro с диагональю экрана 15,6 дюйма. Он полностью сохранил дизайн предшественника, но получил более мощную и современную начинку.

24 канал рассказывал о новых 14-дюймовых ноутбуках Xiaomi, которые компания анонсировала сразу после презентации фитнес-трекера Mi Band 5. Теперь же доступна новая версия топового ноутбука компании.

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Технические особенности Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020)

Новый ноутбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Благодаря тонким боковым рамкам, шириной 6,52 мм, экран занимает 81,5% полезной площади. Корпус устройства выполнен из алюминия. Клавиатура оснащена подсветкой, а в углу большого тачпада расположен сканер отпечатков пальцев.



Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020)

Ноутбук предлагается в двух версиях, заметно отличающихся характеристиками. Базовая модификация получила процессор Intel Core i5-10210U с максимальной частотой 4,2 ГГц, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ памяти GDDR5, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, накопитель PCIe SSD 512 ГБ. В более мощной конфигурации установлен процессор Intel Core i7-10510U с максимальной частотой 4,9 ГГц, такая же видеокарта, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 1 ТБ.



Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (2020)

Автономность

За автономность Mi Notebook Pro 15 (2020) отвечает встроенный аккумулятор емкостью 50 Втч, который обеспечивает до 17 часов работы в режиме воспроизведения локального видео и поддерживает быструю зарядку до 50% за 40 минут.

Для подключения периферии предусмотрены два USB Type-C, два USB 3.1, полноразмерный HDMI, слот для карт памяти формата SD и комбинированный аудиоразъем.

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Цена

В Китае Mi Notebook Pro 15 (2020) предлагается по цене около 850 долларов (22 727 гривен) за версию с Core i5 и около 990 долларов (26 468 гривен) – за топовую конфигурацию на базе Core i7.