Xiaomi выпустила первый башенный вентилятор: что он умеет

Компания Xiaomi не прекращает удивлять оригинальными разработками. Сейчас компания выпустила первый башенный вентилятор Mijia DC Inverter. Он имеет разумные функции и доступную цену.

Как передает igeekphone.com, сначала новинку представили на платформе коллективного финансирования. Сразу за первые сутки производитель собрал 425 тысяч долларов, таким образом превысив план на 2000%.

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Чем интересен девайс

Угол охвата вентилятора составляет 150 градусов. Он имеет цилиндрическую башенную конструкцию с круглым основанием. Производитель заявляет производительность до 541 кубического метра в час.



Xiaomi Mijia DC Inverter очень тихий / igeekphone.com

Xiaomi Mijia DC Inverter поддерживает голосовое управление. То есть пользователи могут управлять вентилятором дистанционно (включить или выключить, отрегулировать скорость, отрегулировать направление потока воздуха или установить таймер). Устройство можно подключить к умному дому Xiaomi.

Вентилятор работает очень тихо – с уровнем шума до 34,6 дБ. Также устройство энергоэффективное.

Цена

На китайском рынке Xiaomi Mijia DC Inverter оценили в 50 долларов (1 350 гривен). По выходу на международный рынок – информации пока нет.

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