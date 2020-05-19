24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Xiaomi выпустила первый башенный вентилятор: что он умеет

- Читати новину українською
Xiaomi Mijia DC Inverter
Xiaomi Mijia DC Inverter / Xiaomi

В конце апреля Xiaomi представила на своей платформе коллективного финансирования первый башенный вентилятор Mijia DC Inverter. За первые сутки устройство собрал более 425 тысяч долларов, чем превысил планируемую сумму на 2000%.

Устройство создает мягкий и ровный воздушный поток, причем угол охвата составляет 150 градусов, сообщает Igeekphone.

К теме Xiaomi выпустила умный очиститель воздуха с функцией обогрева

Особенности вентилятора от Xiaomi

Вентилятор имеет цилиндрическую башенную конструкцию с круглым основанием. Производительность Xiaomi Mijia DC Inverter достигает 541 кубического метра в час.

Кроме того, башенный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter также поддерживает голосовое управление, как и другие интеллектуальные домашние продукты компании. Пользователи могут управлять вентилятором дистанционно, например, включить и выключить, отрегулировать скорость, отрегулировать направление потока воздуха или установить таймер.


Схема работы башенного вентилятора от Xiaomi

Это умный продукт и, следовательно, он может быть подключен к приложению умного дома Xiaomi. Другими словами, он может связываться с различными устройствами для умного дома, включаться и выключаться по установленным пользователям сценариям.

Инверторный асинхронный двигатель постоянного тока работает тихо с уровнем шума до 34,6 дБ. Кроме того, он также потребляет очень мало энергии. Производитель заявляет, что при непрерывной работе в течение 6 дней 8 часов в день энергопотребление составит всего около 1,1 кВт/ч.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Техно Xiaomi Новости Техно Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька
Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
13 мая , 18:07 Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
Михайло Года
Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
13 мая , 16:50 Произошла утечка данных – у тебя проблемы: интервью о защите приватности в цифровом мире
Євгенія Мазур