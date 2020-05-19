Xiaomi выпустила первый башенный вентилятор: что он умеет

В конце апреля Xiaomi представила на своей платформе коллективного финансирования первый башенный вентилятор Mijia DC Inverter. За первые сутки устройство собрал более 425 тысяч долларов, чем превысил планируемую сумму на 2000%.

Устройство создает мягкий и ровный воздушный поток, причем угол охвата составляет 150 градусов, сообщает Igeekphone.

К теме Xiaomi выпустила умный очиститель воздуха с функцией обогрева

Особенности вентилятора от Xiaomi

Вентилятор имеет цилиндрическую башенную конструкцию с круглым основанием. Производительность Xiaomi Mijia DC Inverter достигает 541 кубического метра в час.

Кроме того, башенный вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter также поддерживает голосовое управление, как и другие интеллектуальные домашние продукты компании. Пользователи могут управлять вентилятором дистанционно, например, включить и выключить, отрегулировать скорость, отрегулировать направление потока воздуха или установить таймер.



Схема работы башенного вентилятора от Xiaomi

Это умный продукт и, следовательно, он может быть подключен к приложению умного дома Xiaomi. Другими словами, он может связываться с различными устройствами для умного дома, включаться и выключаться по установленным пользователям сценариям.

Инверторный асинхронный двигатель постоянного тока работает тихо с уровнем шума до 34,6 дБ. Кроме того, он также потребляет очень мало энергии. Производитель заявляет, что при непрерывной работе в течение 6 дней 8 часов в день энергопотребление составит всего около 1,1 кВт/ч.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно