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Xiaomi выпустила "супербатарейку" большой вместимости

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Mijia Super Battery
Mijia Super Battery / Xiaomi

Немалый ассортимент продукции Xiaomi пополнился АА-батареей Mijia Super Battery. Главной особенностью новинки стала высокая вместимость, повышенная безопасность и меньший вес по сравнению с аналогами.

Xiaomi Mijia Super Battery выполнена с использованием литиевой технологии третьего поколения. Аккумулятор может похвастаться высокой вместимостью и морозостойкостью, отмечает igeekphone.

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Особенности батареи Xiaomi

Производитель отмечает, что в ходе разработки были использованы новые технологии, которые препятствуют утечке жидкости и обеспечивают низкий уровень саморазрядки. Следовательно "супербатарейка" достаточно устойчива и может удерживать заряд довольно долго.

Емкость новой батареи составила 2 900 мач, что в 2-5 раз превышает емкость аналогичных элементов питания. При этом ее вес – всего 16 граммов, что на 33% меньше от обычных аккумуляторов.


Новые "супербатарейки" от Xiaomi

Mijia Super Battery оснащается взрывозащитным клапаном, уплотнительным кольцом и трехслойным предохранительным механизмом для предотвращения короткого замыкания или взрыва во время использования. Для поглощения электролита установлена двойная мембрана.

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Цена

На территории Китая Xiaomi Mijia Super Battery доступна по цене 2,38 доллара.

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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