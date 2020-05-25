Xiaomi выпустила "супербатарейку" большой вместимости
Немалый ассортимент продукции Xiaomi пополнился АА-батареей Mijia Super Battery. Главной особенностью новинки стала высокая вместимость, повышенная безопасность и меньший вес по сравнению с аналогами.
Xiaomi Mijia Super Battery выполнена с использованием литиевой технологии третьего поколения. Аккумулятор может похвастаться высокой вместимостью и морозостойкостью, отмечает igeekphone.
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Особенности батареи Xiaomi
Производитель отмечает, что в ходе разработки были использованы новые технологии, которые препятствуют утечке жидкости и обеспечивают низкий уровень саморазрядки. Следовательно "супербатарейка" достаточно устойчива и может удерживать заряд довольно долго.
Емкость новой батареи составила 2 900 мач, что в 2-5 раз превышает емкость аналогичных элементов питания. При этом ее вес – всего 16 граммов, что на 33% меньше от обычных аккумуляторов.
Новые "супербатарейки" от Xiaomi
Mijia Super Battery оснащается взрывозащитным клапаном, уплотнительным кольцом и трехслойным предохранительным механизмом для предотвращения короткого замыкания или взрыва во время использования. Для поглощения электролита установлена двойная мембрана.
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Цена
На территории Китая Xiaomi Mijia Super Battery доступна по цене 2,38 доллара.