Xiaomi выпустила умный очиститель воздуха с функцией обогрева

В ассортименте Xiaomi появился новый умный очиститель воздуха с возможностью обогрева помещения Smartmi Positive Pressure Air Purifier. Сейчас устройство стартовало через площадку коллективного финансирования Xiaomi Youpin, как и большинство других подобных гаджетов компании.

Новинка способна должным образом выполнять свои функции в помещениях до 57 квадратных метров. Обогрев осуществляется за счет керамического нагревательного элемента, рассказывает igeekphone.

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На что способен очиститель/обогреватель Xiaomi

Что касается очистки, то за час Smartmi Positive Pressure Air Purifier проводит через себя 160 кубических метров воздуха. В нем используется пятиступенчатая прогрессивная система фильтрации, эффективность которой при улавливании частиц размером 80-90 нм достигает 99.98%. Степень защиты от золотистого стафилококка, кишечной палочки и H1N1 превышает 99.99%.



Smartmi Positive Pressure Air Purifier обладает широким функционалом

Прибор обеспечивает вентиляцию и надлежащий давление, распространяя чистый воздух по всем углам комнаты, не позволяя проникать загрязненному воздуху. Внутри устройства располагается очень тихий центробежный вентилятор большого диаметра. Информация выводится на OLED-экран. Управление осуществляется голосовым путем, с помощью пульта или через приложение Mijia.

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