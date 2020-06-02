Китайский техногигант Xiaomi продолжает развивать линейку фирменной бытовой техники. Очередной новинкой бренда в преддверии летнего сезона стал вертикальный кондиционер под названием Xiaomi 3HP. Устройство выполнено в виде колонны и способно обеспечивать равномерную подачу охлажденного воздуха по комнате.

24 канал ознакомился с характеристиками и особенностями прибора, котоый Xiaomi вовремя анонсировала перед летним сезоном.

Интересно Xiaomi объявила дату анонса нового трекера Mi Band 5

Особенности вертикального кондиционера Xiaomi 3HP

Согласно спецификации, прибор рассчитан на охлаждение помещения площадью от 10 до 20 квадратных метров. Благодаря "листовым" лопастям, специальной конструкции и функции "мягкого ветра" Xiaomi 3HP обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха комнатой с минимальной турбулентностью. В частности, вендор рекомендует устройство для установки в спальне или кабинете.



Кондиционер уже можно купить в китайских онлайн-магазинах

Инверторный компрессор с электронными расширительными клапанами для управления дросселем позволяет снизить уровень шума при работе новинки, которая также отличается высокой энергоэффективностью – производитель относит устройство к оборудованию класса A.

К теме Xiaomi научила замок отпирать двери с помощью голосовых команд

Цена Xiaomi 3HP

Кондиционер Xiaomi 3HP уже доступен для заказа в китайских интернет-магазинах по цене 841 доллар (22 533 гривен).