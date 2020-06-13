Китайский производитель Xiaomi выпустил второе поколение своего флагманского чемодана Metal Carry-on Luggage 2. Новинка получила корпус из алюминиево-магниевого сплава.

Как передает Gizmochina.com, благодаря этому металлическому сплаву "коробка" является очень прочной, при этом сам чемодан получается относительно легким.

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Что еще интересного

Разработчики говорят, что новинка получила 110 металлических деталей и все они тщательно отшлифованы. Для дополнительной безопасности чемодан оснащен специальным механизмом блокировки TSA.



Новое поколение Metal Carry-on Luggage 2 / Фото: gizmochina.com

Новинку выпустили через три года после анонса первой версии. В общем, оба поколения чемодана очень похожи. Они имеют серебристую окраску с горизонтальными полосами. Обе модели получили закругленные углы.

Больше подробностей о новинке появится в день старта продаж.

Цена

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 2 поступит в продажу 15 июня. Стоимость составляет 999 юаней (это примерно 141 доллар или 3 800 гривен).