Xiaomi анонсировала доступный смартфон Redmi Note 7 Pro: характеристики

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Note 7 стал настоящим хитом в Китае и компания планирует увеличить его успех. Производитель анонсировал выход смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Pro и поделился некоторыми характеристиками новинки.

Дата анонса. Как сообщает iGeekPhone, анонс Xiaomi Redmi Note 7 Pro запланировали после запуска флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, скорее всего на март.

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К слову, флагман от китайского производителя представят уже 20 февраля.



Xiaomi Redmi Note 7 Pro представят в марте

Характеристики. Новинка получит более мощный процессор – Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. В основной камере главным сенсором выступит 48-мегапиксельный Sony IMX586. Также отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

В сравнении с прямым предшественником, прошлогодним Redmi Note 6 Pro, новая модель должна принести множество улучшений и изменений.

Цена. Пока ни инсайдеры, ни представители компании не сообщают вероятной цены Redmi Note 7 Pro.

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