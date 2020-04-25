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Xiaomi анонсировала умную систему освещения Yeelight

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Система освітлення від Xiaomi
Система освітлення від Xiaomi / Скриншот

На краудфандинговой платформе Xiaomi состоялся анонс умной системы освещения Yeelight Smart Light Set (Mesh version). Комплект осветительных приборов, управляемых голосом или со смартфона, предназначенный для работы в составе умного дома, а выбрать нужный пакет устройств можно самостоятельно.

 

24 канал подробно рассказывает обо всех особенностях новой системы освещения от Xiaomi.

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Элементы системы освещения

В ассортимент системы освещения входят точечные светильники с возможностью регулирования температуры от холодного до теплого фона, что позволяет настроиться на рабочий режим или отдых в соответствии.


Элементы системы освещения Xiaomi

Дополняют модельный ряд плафоны с эргономичным дизайном, угол освещения которых составляет 24 градуса, а угол затенения – 32 градуса. Благодаря такой конструкции направленный свет лампы акцентируется на определенном месте, при этом сам прибор остается практически невидимым.

Все элементы управляются с помощью концентратора с модулем Wi-Fi через фирменное мобильное приложение Mijia. Помимо экосистемы Xiaomi, поддерживает и среду умного дома Apple HomeKit. Прямо со смартфона можно не только настроить яркость освещения, но и автоматизировать работу всей системы – например, задать расписание включения всех приборов.


Систему можно настроить по желанию

Цена

Комплект Yeelight, который включает: десять точечных светильников, четыре подвесных плафона и одну стандартную умную лампу, обойдется в 56 долларов, при этом производитель предлагает и другие наборы устройств для разных помещений и задач. Стоимость концентратора составляет 37 долларов.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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