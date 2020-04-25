Xiaomi анонсировала умную систему освещения Yeelight

На краудфандинговой платформе Xiaomi состоялся анонс умной системы освещения Yeelight Smart Light Set (Mesh version). Комплект осветительных приборов, управляемых голосом или со смартфона, предназначенный для работы в составе умного дома, а выбрать нужный пакет устройств можно самостоятельно.

24 канал подробно рассказывает обо всех особенностях новой системы освещения от Xiaomi.

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Элементы системы освещения

В ассортимент системы освещения входят точечные светильники с возможностью регулирования температуры от холодного до теплого фона, что позволяет настроиться на рабочий режим или отдых в соответствии.



Элементы системы освещения Xiaomi

Дополняют модельный ряд плафоны с эргономичным дизайном, угол освещения которых составляет 24 градуса, а угол затенения – 32 градуса. Благодаря такой конструкции направленный свет лампы акцентируется на определенном месте, при этом сам прибор остается практически невидимым.

Все элементы управляются с помощью концентратора с модулем Wi-Fi через фирменное мобильное приложение Mijia. Помимо экосистемы Xiaomi, поддерживает и среду умного дома Apple HomeKit. Прямо со смартфона можно не только настроить яркость освещения, но и автоматизировать работу всей системы – например, задать расписание включения всех приборов.



Систему можно настроить по желанию

Цена

Комплект Yeelight, который включает: десять точечных светильников, четыре подвесных плафона и одну стандартную умную лампу, обойдется в 56 долларов, при этом производитель предлагает и другие наборы устройств для разных помещений и задач. Стоимость концентратора составляет 37 долларов.

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