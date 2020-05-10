Xiaomi анонсировала универсальный вентилятор с функцией увлажнителя

В преддверии летнего сезона Xiaomi анонсировала кампанию по сбору денег на оригинальный многофункциональный вентилятор-трансформер EDON. Модель интересна тем, что может использоваться и как настольный, и как напольный вариант, а также в роли увлажнителя воздуха.

Кампания по сбору инвестиций, как принято, проходит на краудфандинговой платфоме Xiaomi Youpin.

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Объявлены характеристики вентилятора

Благодаря подвижной телескопической конструкции перемещать рабочий блок вентилятора можно на 360° вверх и вниз, а также на 120° влево или вправо. За счет встроенного аккумулятора емкостью 8000 мАч прибор способен проработать до 15 часов без подключения к розетке. Согласно заявлению производителя, EDON получил мощный двигатель, который раскручивает лопасти устройства до скорости 3000 оборотов в минуту.

Главная особенность EDON заключается в том, что его можно установить как на пол, используя комплектную телескопическую трубку, так и разместить на столе. В конструкции устройства предусмотрен резервуар для воды, благодаря чему гаджет можно использовать в качестве увлажнителя.



EDON можно удобно сложить для хранения или транспортировки

Для управления вентилятором в комплекте предлагается пульт дистанционного управления с радиусом действия до 80 метров. Кроме того, на корпусе EDON предусмотрены сенсорные клавиши, регулирующие режим работы и скорость вращения вентилятора.

Фото вентилятора Xiaomi EDON

Цена

Стоимость многофункционального устройства в Китае на этапе предварительного заказа составляет 64 доллара, дата начала продаж будет объявлена позже.

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