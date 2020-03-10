Xiaomi бесплатно дезинфицирует свои смартфоны и бытовую технику

Компания Xiaomi решила приобщиться к борьбе с коронавирусом. Производитель решил бесплатно дезинфицировать свои смартфоны, а также сменные аккумуляторы, кондиционеры, стиральные машины, телевизоры и тому подобное.

В марте Xiaomi будет бесплатно очищать и дезинфицировать смартфоны с помощью ультрафиолета, после чего клеить бесплатную пленку, которая является олеофобной и водоотталкивающей.

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Замена аккумуляторов

Что касается акционной цены по замене аккумуляторов, то такой услугой могут воспользоваться пользователи таких устройств:

Xiaomi 8,

Xiaomi 8SE,

Xiaomi 8 Youth,

Xiaomi 8 Screen Fingerprint Edition,

Xiaomi 8 Discovery Edition,

Xiaomi 9, Xiaomi 9SE,

Xiaomi 9 Pro 5G,

Xiaomi 9 Discovery Edition,

Xiaomi Mi Mix 2,

Xiaomi Mi Mix 3,

Xiaomi Mi Mix 2S,

Xiaomi Mi Max 3,

Redmi 6,

Redmi 6A.

Кроме того, Xiaomi обеспечивает бесплатную очистку и обслуживание своих кондиционеров, бесплатную чистку стиральных машин, а также чистку и обслуживание телевизоров.

Есть ли смысл

Как известно, возбудитель коронавируса "живет" на различных поверхностях (в том числе на девайсах) от нескольких часов, до нескольких дней. Поэтому теоретически, вирусом можно заразиться через устройства. Поэтому такая очистка имеет смысл.

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