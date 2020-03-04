Xiaomi Black Shark 3: представили новое поколение игрового смартфона

Компания Xiaomi представила третье поколение своего игрового смартфона – Black Shark. В линейку попали два аппарата – Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro. Обе модели получили поддержку сетей нового поколения 5G.

Xiaomi Black Shark 3

Он получил новейший топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865, который работает в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.

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Основная камера Black Shark 3 имеет три модуля.

Главный широкоугольный с разрешением 64 Мп

Сверхширокоугольный объектив на 13 Мп

И датчик глубины на 5 Мп

Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4720 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт (для версии на 8 ГБ оперативной памяти) или 65 Вт (12 ГБ).

Xiaomi Black Shark 3: видеотрейлер

Xiaomi Black Shark 3 Pro

Наиболее очевидным отличием является диагональ дисплея – 7,1 дюйма и разрешение – 3120х1440 пикселей. У обоих смартфонов частота обновления изображения на дисплее составляет 90 Гц, а сенсора — 270 Гц. Это сделает процесс игр еще приятнее.

Эта Pro версия также имеет больший аккумулятор – на 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 65 Вт.

Цена

Модификация Xiaomi Black Shark 3 8/128 ГБ стоит 500 долларов (12 500 гривен).

Версия Xiaomi Black Shark 3 12/128 ГБ стоит 544 доллара (13 600 гривен).

Xiaomi Black Shark 3 12/256 ГБ оценена в 573 доллара (14 300 гривен).

Xiaomi Black Shark 3 Pro с вариантом памяти 8/256 ГБ оценена в 673 доллара (16 800 гривен).

Xiaomi Black Shark 3 Pro 12/256 ГБ оценен в 716 долларов (17 900 гривен).

Предзаказ начнется 10 марта, а продажа стартует 17 марта.

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