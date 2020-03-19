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Xiaomi борется против коронавируса: компания разработала кейс для дезинфекции смартфона

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Компания Xiaomi начала продажи специальной бактерицидной сумки Eue Phone со встроенным дезинфектором. Пользователь помещает в нее смартфон, активирует процесс ультрафиолетового облучения, а затем получает если не стерильный, то по крайней мере лишенный вирусов и других опасных для здоровья микроорганизмов.

Весь процесс занимает около 30 секунд, а сама сумка работает от встроенного аккумулятора, полное время зарядки которого занимает 3 часа. После этого она сможет провести 70 сеансов дезинфекции смартфонов.

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Какие телефоны можно продезинфицировать

Eue Phone – штука довольно компактная, а потому подойдет если не для постоянного ношения с собой, то по крайней мере для хранения в бардачке автомобиля или рюкзаке, если вы перемещаетесь по городу именно с ним. В конце концов, никогда не знаешь, с чем столкнешься в течение дня, продезинфицировать смартфон лишним не будет. Тем более, что Eue Phone подходит не только смартфонам Xiaomi. С помощью этого гаджета можно очистить смартфоны многих других брендов:

  • Oppo
  • Vivo
  • iPhone
  • Samsung
  • Huawei
  • Honor

По словам производителя, благодаря ультрафиолету гаджет уничтожает до 99,99% бактерий, поскольку как во время дезинфекции стерилизуются все разъемы, кнопки, динамик и другие мелкие детали, которые обычно недоступны для антибактериальных салфеток.


С помощью Eue Phone можно очистить ряд моделей смартфонов

Цена

Предварительно заказать EUE Phone можно за 57 долларов на сайте Banggoods.

К слову, подобным образом дезинфицирует смартфоны Samsung, но только в своих сервисных центрах. Услуга доступна в Украине.


Важные советы по очистке смартфона

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Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Xiaomi Техно Гаджеты
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