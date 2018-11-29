Xiaomi будет сотрудничать с IKEA

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Xiaomi будет сотрудничать с IKEA
Xiaomi будет сотрудничать с IKEA / Фото из открытых источников

Китайская компания Xiaomi заявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией IKEA. Об этом было озвучено на конференции для разработчиков в Пекине.

Об этом пишет GizChina.

Соглашение означает, что весь спектр интеллектуальных осветительных приборов IKEA будет подключен к платформе Xiaomi IoT (это система для умного дома). Для IKEA это первый опыт сотрудничества с китайскими технологическими компаниями.

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В обеих компаниях надеются, что такое сотрудничество увеличит популярность умных домов по всему миру.

Компания Xiaomi Group начала работу над IoT в 2014 году. Сейчас экосистема включает почти 2 тысячи моделей устройств, а количество клиентов превышает 132 миллиона.

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Теги: Xiaomi Техно Искусственный интеллект
Источник: Техно
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