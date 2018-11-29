Xiaomi будет сотрудничать с IKEA

Китайская компания Xiaomi заявила о подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве с компанией IKEA. Об этом было озвучено на конференции для разработчиков в Пекине.

Об этом пишет GizChina.

Соглашение означает, что весь спектр интеллектуальных осветительных приборов IKEA будет подключен к платформе Xiaomi IoT (это система для умного дома). Для IKEA это первый опыт сотрудничества с китайскими технологическими компаниями.

Читайте также: у четвероногого робота SpotMini появились руки: видео

В обеих компаниях надеются, что такое сотрудничество увеличит популярность умных домов по всему миру.

Компания Xiaomi Group начала работу над IoT в 2014 году. Сейчас экосистема включает почти 2 тысячи моделей устройств, а количество клиентов превышает 132 миллиона.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно