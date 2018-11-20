Xiaomi будет выпускать селфи-смартфоны Meitu

Xiaomi объявила о своих намерениях выпускать смартфоны для селфи под брендом Meitu. В частности, производством и реализацией устройств будет заниматься Xiaomi, а вот алгоритмы обработки изображений возьмет на себя Meitu.

Об этом сообщает MyDrivers.

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Сделка, которую заключили компании, подписана на 30 лет и Xiaomi за нее не заплатила ни копейки, однако согласилась делиться прибылью от продаж новых аппаратов. В течение первых пяти лет Meitu будет получать 10% дохода от продаж смартфонов под своим брендом.

Первый этап может закончиться раньше, если сумма выплат достигнет определенной отметки (но не уточняется, какой именно). Все остальное время Xiaomi обещает отчислять долю с каждого проданного аппарата, но не менее гарантированных 10 миллионов долларов в год. За другие "умные" гаджеты Meitu будет получать 15% от прибыли с продаж.

Сейчас большинство покупателей мобильных аппаратов Xiaomi – мужчины. Meitu ориентируется на прекрасную половину человечества, и партнерство компаний поможет устранить этот перекос.



Пример работы алгормитма обработки фото от Meitu

К слову, это будет уже четвертый бренд смартфонов в копилке Xiaomi. Кроме основной линейки в компании есть игровые аппараты Black Shark, а дебютная модель Poco – Pocophone F1 – предлагает максимальную производительность по минимальной цене.

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