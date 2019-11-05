Xiaomi CC9 Pro: характеристики, фото и цена долгожданного смартфона

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Xiaomi CC9 Pro: цена, обзор, характеристики Xiaomi CC9 Pro
Xiaomi CC9 Pro: обзор, характеристики, цена / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi представила смартфон CC9 Pro, главной особенностью которого стала камера с основным модулем на 108 Мп. Новинка получила производительную начинку, встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев и широкий набор интерфейсов.

Дисплей. Xiaomi CC9 Pro получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Несмотря на тонкие рамки вокруг дисплея, толщина которых составляет всего 3,43 миллиметра, производитель все же оставил каплевидный вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Сканер отпечатков пальцев новинки разместился под экраном, сообщает 4PDA.

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Технические характеристики. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 730G с ядрами Kryo 470, работающих на частоте 2,2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 618. Объем оперативной памяти гаджета составляет 6 ГБ или 8 ГБ в зависимости от конфигурации, встроенного хранилища – 128 ГБ или 256 ГБ. Работает Xiaomi CC9 Pro под управлением операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI.

Xiaomi CC9 Pro
Смартфон Xiaomi CC9 Pro представили официально

Камеры. Главной фишкой Xiaomi CC9 Pro стала основная камера, представленная сразу пятью модулями, каждый из которых адаптирован для конкретного типа съемки:

  • 5 Мп, поддерживает 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум;
  • 12 Мп: отвечает за портретную съемку и является аналогом 50-миллиметрового объектива с фиксированным фокусным расстоянием;
  • 108 Мп (f / 1.7): съемка пейзажей и фотографий, подлежащих дальнейшей обрезке; предусмотрена оптическая стабилизация;
  • 20 Мп: датчик с широкоугольным объективом и углом обзора 117градусов;
  • 2 Мп: датчик для съемки макрофотографии с расстояния от 1,5 сантиметров.

Xiaomi CC9 Pro
Xiaomi CC9 Pro получил пять модулей основной камеры

Примечательно, что смартфон получил вспышку, состоящую из четырех отдельных светодиодов с разной температурой свечения.

Ранее Xiaomi уже успела предоставить смартфон для тестирования известной фотолаборатории DxOMark, где гаджет набрал 121 балл и разделил первую строчку в рейтинге лучших камерофонов с Huawei Mate 30 Pro.

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Аккумулятор. Емкость встроенного аккумулятора смартфона составляет 5260 мАч. Реализована поддержка быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Как уверяют представители Xiaomi, она работает быстрее некоторых конкурирующих 40-ваттных решений.

Xiaomi CC9 Pro
Xiaomi CC9 Pro получил большой дисплей с тонкими рамками

Список беспроводных интерфейсов представлен модулями Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi и чипом NFC для бесконтактных платежей. В смартфоне есть 3,5-миллиметровый аудиоразъем, для зарядки используется USB Type-C. Компания также оборудовала новинку одной из ключевых фишек своих устройств – инфракрасным портом для управления бытовой техникой.


Каждая из пяти камер в Xiaomi CC9 Pro имеет свое предназначение

Дата выхода и цена. Xiaomi CC9 Pro доступен в трех цветовых решениях: зеленом, белом и синем. Стоимость младшей версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 398 долларов (около 9 900 гривен). Модель с 8/128 ГБ обойдется покупателям в 440 долларов (около 10 900 гривен), а старшую конфигурацию с 8/256 гбайт памяти компания оценила в 497 долларов (около 12 300 гривен). Старт продаж запланирован на 11 ноября.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Xiaomi Цены
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