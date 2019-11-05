Xiaomi CC9 Pro: характеристики, фото и цена долгожданного смартфона

Компания Xiaomi представила смартфон CC9 Pro, главной особенностью которого стала камера с основным модулем на 108 Мп. Новинка получила производительную начинку, встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев и широкий набор интерфейсов.

Дисплей. Xiaomi CC9 Pro получил 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. Несмотря на тонкие рамки вокруг дисплея, толщина которых составляет всего 3,43 миллиметра, производитель все же оставил каплевидный вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру. Сканер отпечатков пальцев новинки разместился под экраном, сообщает 4PDA.

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Технические характеристики. Смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 730G с ядрами Kryo 470, работающих на частоте 2,2 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Adreno 618. Объем оперативной памяти гаджета составляет 6 ГБ или 8 ГБ в зависимости от конфигурации, встроенного хранилища – 128 ГБ или 256 ГБ. Работает Xiaomi CC9 Pro под управлением операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI.



Смартфон Xiaomi CC9 Pro представили официально

Камеры. Главной фишкой Xiaomi CC9 Pro стала основная камера, представленная сразу пятью модулями, каждый из которых адаптирован для конкретного типа съемки:

5 Мп, поддерживает 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум;

12 Мп: отвечает за портретную съемку и является аналогом 50-миллиметрового объектива с фиксированным фокусным расстоянием;

108 Мп (f / 1.7): съемка пейзажей и фотографий, подлежащих дальнейшей обрезке; предусмотрена оптическая стабилизация;

20 Мп: датчик с широкоугольным объективом и углом обзора 117градусов;

2 Мп: датчик для съемки макрофотографии с расстояния от 1,5 сантиметров.



Xiaomi CC9 Pro получил пять модулей основной камеры

Примечательно, что смартфон получил вспышку, состоящую из четырех отдельных светодиодов с разной температурой свечения.

Ранее Xiaomi уже успела предоставить смартфон для тестирования известной фотолаборатории DxOMark, где гаджет набрал 121 балл и разделил первую строчку в рейтинге лучших камерофонов с Huawei Mate 30 Pro.

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Аккумулятор. Емкость встроенного аккумулятора смартфона составляет 5260 мАч. Реализована поддержка быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Как уверяют представители Xiaomi, она работает быстрее некоторых конкурирующих 40-ваттных решений.



Xiaomi CC9 Pro получил большой дисплей с тонкими рамками

Список беспроводных интерфейсов представлен модулями Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi и чипом NFC для бесконтактных платежей. В смартфоне есть 3,5-миллиметровый аудиоразъем, для зарядки используется USB Type-C. Компания также оборудовала новинку одной из ключевых фишек своих устройств – инфракрасным портом для управления бытовой техникой.



Каждая из пяти камер в Xiaomi CC9 Pro имеет свое предназначение

Дата выхода и цена. Xiaomi CC9 Pro доступен в трех цветовых решениях: зеленом, белом и синем. Стоимость младшей версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 398 долларов (около 9 900 гривен). Модель с 8/128 ГБ обойдется покупателям в 440 долларов (около 10 900 гривен), а старшую конфигурацию с 8/256 гбайт памяти компания оценила в 497 долларов (около 12 300 гривен). Старт продаж запланирован на 11 ноября.

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