Xiaomi готовит еще один игровой смартфон

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Xiaomi готовит новое поколение Black Shark
Xiaomi готовит новое поколение Black Shark / cs.pokoleniesmart.pl

Китайская компания Xiaomi свой первый игровой смартфон выпустила весной 2018 года. Он получил название Black Shark. А уже осенью прошлого года свет увидела усовершенствованная версия девайса Black Shark Helo.

Как пишет издание gagadget.com на этом китайский бренд решил не останавливаться. Уже известно, что Xiaomi готовит полностью новое поколение игрового устройства.

Эту информацию подтвердил директор по продуктам Xiaomi Ван Томас Тэнг. В китайской соцсети Weibo он заявил, что уже видел новый смартфон Black Shark. Новинка получила "индивидуальный и крутой дизайн". Что касается других характеристик смартфона, то их Тэнг Томас оставил в секрете.

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Что еще известно. Возможно он имел в виду смартфон, ранее фигурировавший под кодовым названием "Skywalker". Он уже засветился в базе данных теста производительности Geekbench. Согласно этим данным, новинка получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android Pie.

Xiaomi готує ще один ігровий смартфон

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Теги: Техно Игры Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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