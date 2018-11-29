Xiaomi готовит геймерские наушники Black Shark

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Xiaomi готовит геймерские наушники Black Shark
Xiaomi готовит геймерские наушники Black Shark / Фото из свободных источников

В феврале 2018 года компания Xiaomi сообщила, что создала новое структурное подразделение под названием Black Shark, чтобы выпускать игровые смартфоны. Теперь в сети появилась информация, что под этим брендом китайский производитель представит и другие гаджеты для геймеров.

Об этом сообщает MySmartPrice.

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Первым продуктом под названной маркой стал геймерский смартфон Black Shark Gaming Phone. В прошлом месяце дебютировал игровой аппарат второго поколения – Black Shark Helo, что стал первым в мире смартфоном с 10 ГБ оперативной памяти.

А теперь, как сообщают зарубежные интернет-издания, под маркой Black Shark будут выпускаться аксессуары. В частности, речь идет об аудиогарнитуре игрового класса.

Black Shark Helo

Смартфон с рекордной оперативкой Black Shark Helo

По предварительной информации, первые геймерские наушники Black Shark получат симметричный порт USB Type-C. По какой-то причине разработчики решили отказаться от стандартного 3,5-миллиметрового разъема. К сожалению, другая информация о новинке не раскрывается. Поэтому пока не ясно, к какому типу будет относиться гарнитура.

Есть вероятность, что Xiaomi анонсирует устройство в январе на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе.

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Теги: Техно Гаджеты Игры Xiaomi
Источник: Техно
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