Xiaomi готовит к выходу новый телевизор: цена и дата презентации

Компания Xiaomi работает над выпуском нового телевизора под брендом Redmi. Это будет большая 70-дюймовая модель. Ее должны представить до конца месяца.

Как передает Gizmochina, этот анонс не станет неожиданностью, ведь в июле Redmi TV был сертифицирован в 3C (China Compulsory Certificate).

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Компания также создала страницу для своих телевизоров, поэтому можно будет ожидать расширения линейки.

По слухам, Redmi TV будет иметь 70-дюймовый 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio и Bluetooth-пульт с голосовым управлением.



Новый телевизор от Xiaomi

Дата презентации. Компания уже официально подтвердила, что новый телевизор представят 29 августа.

Цена. По слухам, стоимость новинки будет близка к цене на модель Mi TV 4S – это около 738 долларов (18 400 гривен).

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