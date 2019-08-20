Xiaomi готовит к выходу новый телевизор: цена и дата презентации
Компания Xiaomi работает над выпуском нового телевизора под брендом Redmi. Это будет большая 70-дюймовая модель. Ее должны представить до конца месяца.
Как передает Gizmochina, этот анонс не станет неожиданностью, ведь в июле Redmi TV был сертифицирован в 3C (China Compulsory Certificate).
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Компания также создала страницу для своих телевизоров, поэтому можно будет ожидать расширения линейки.
По слухам, Redmi TV будет иметь 70-дюймовый 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio и Bluetooth-пульт с голосовым управлением.
Новый телевизор от Xiaomi
Дата презентации. Компания уже официально подтвердила, что новый телевизор представят 29 августа.
Цена. По слухам, стоимость новинки будет близка к цене на модель Mi TV 4S – это около 738 долларов (18 400 гривен).
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