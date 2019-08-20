Xiaomi готовит к выходу новый телевизор: цена и дата презентации

298 Читати новину українською
Телевизор Mi TV 4S
Телевизор Mi TV 4S / rozetked.me

Компания Xiaomi работает над выпуском нового телевизора под брендом Redmi. Это будет большая 70-дюймовая модель. Ее должны представить до конца месяца.

Как передает Gizmochina, этот анонс не станет неожиданностью, ведь в июле Redmi TV был сертифицирован в 3C (China Compulsory Certificate).

К теме: Xiaomi существенно снизила цену на телевизор Mi TV 4S

Компания также создала страницу для своих телевизоров, поэтому можно будет ожидать расширения линейки.

По слухам, Redmi TV будет иметь 70-дюймовый 4K-дисплей, систему Xiaomi PatchWall, DTS, Dolby Audio и Bluetooth-пульт с голосовым управлением.

Xiaomi готує до виходу новий телевізор:
Новый телевизор от Xiaomi

Дата презентации. Компания уже официально подтвердила, что новый телевизор представят 29 августа.

Цена. По слухам, стоимость новинки будет близка к цене на модель Mi TV 4S – это около 738 долларов (18 400 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Ореховый Спас: украинские традиции и приметы
сегодня
9607
Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Бытовая техника
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
сегодня 18:05 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Анастасія Можаровська 1986
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
18 августа 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 1264
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
18 августа 13:00 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 524
Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
17 августа 22:11 Топ-10 крупнейших IT-компаний Украины за количество работников
561
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
17 августа 20:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
383
Новости
Больше новостей
Залиште відгук