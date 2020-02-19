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Xiaomi готовит к выходу новый умный гаджет: видео

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Новый девайс от Xiaomi / 42.tut.by

Вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi на индийском рынке Ману Кумар Джейн заинтриговал пользователей новым продуктом. Он опубликовал в Twitter видео, однако не написал о какой именно продукте идет речь.

Что же это такое

Хотя вице-президент Xiaomi не уточнил, что же за девайс на видео, можно легко догадаться, что это будет новая электронная щетка. Об этом свидетельствует и хэштег YourPersonalDentist (твой персональный стоматолог), который Кумар Джейн добавил к ролику.

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Также в самом видео можно разглядеть очертания ручки щетки. В ролике можно увидеть фразы "полный уход за зубами" и "аккуратная очистка" и другие.

Кроме того, на официальной странице Xiaomi также сказано, что "этот гаджет полностью изменит то, как вы начинаете свой день".

Когда представят

Единственная информация, которую нам подают четко и понятно – это дата презентации. Анонс нового девайса запланирован на 20 февраля.

Это не первая умная зубная щетка в ассортименте компании. Поэтому интересно узнать, какое свежее решение реализовали в новой модели.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Xiaomi Новости Техно Техно Гаджеты
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