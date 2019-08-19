Xiaomi готовит новый бюджетный смартфон: фото

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Новый смартфон под брендом Redmi
Новый смартфон под брендом Redmi

Китайский производитель Xiaomi работает над созданием нового доступного смартфона под брендом Redmi. Он получит название Redmi 8A. Одной из главных фишек станет батарея, которая получит емкость 5000 мАч.

Как передает издание GizChina, в сети появилось и фото будущей новинки.

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Характеристики. Как свидетельствуют снимки, новинка получит двойную основную камеру с разрешением датчиков 12 и 8 Мп. Также на задней панели размещена светодиодная вспышка и датчик отпечатков пальцев. Сейчас известно о темно-красной версии Redmi 8A.

Согласно утечкам, новинка получит процессор Snapdragon 439 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Фронтальную камеру разместили в специальном вырезе.

Xiaomi готує новий бюджетний смартфон
Дата презентации пока не объявлена

Цена. Пока информации нет. Однако, под брендом Redmi компания выпускает бюджетные смартфоны. Такой же чипсет установлен на модели Redmi 7A, стоимость которой составляла около ста долларов. Поэтому, вероятно, что цена новинки будет тоже очень бюджетной.

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Смартфоны Redmi
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