Xiaomi готовит роутер со слотом для SIM-карты

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Xiaomi готовит роутер
Xiaomi готовит роутер / gagadget.com

Китайская компания Xiaomi работает над созданием своего нового роутера. Об этом свидетельствуют его фото, которые просочились в сеть.

Пишет gizchina.

При этом, снимок обнародовал не источник, а вице-президент Xiaomi Ecological Chain Танг Му.

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Он также сообщил, что устройство сейчас на стадии тестирования, поэтому его могут представить еще в этом году.

Интересно, что новый роутер будет оснащен слотом для SIM-карты. Также на фото видно, что девайс имеет три антенны и два разъема LAN.

Xiaomi готує роутер
Новый роутер от Xiaomi

Такое решение вполне логично, ведь во многих странах мира скорость мобильного интернета стала выше, чем через Wi-Fi.

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Теги: Xiaomi Техно Гаджеты
Источник: Техно
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