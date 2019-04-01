Xiaomi готовит самую масштабную в истории презентацию: чем будет удивлять компания

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Xiaomi готовит самую масштабную в истории презентацию
Xiaomi готовит самую масштабную в истории презентацию / Фото из открытых источников

В ожидании ежегодного события Mi Fan Festival, которое приурочено ко дню рождения компании Xiaomi, производитель планирует провести самую масштабную презентацию за всю историю. Xiaomi представит сразу 20 новых продуктов из разных категорий.

Как сообщает GizChina, по имеющейся информации, на мерприятии 1 апреля Xiaomi представит ноутбуки Mi Notebook, VR-гарнитуру, рацию, весы, термометр и множество других новинок.

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Анонс Xiaomi Mi 9 Roy Wang. Одной из них должен стать Xiaomi Mi 9 Roy Wang – кастомных версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 9. Аппарат разработан совместно с известным китайским поп-исполнителем Роем Вангом, но его особенности пока не разглашаются.

Xiaomi
Xiaomi  представит 20 новых продуктов

Возможно, что от оригинала он будет отличаться только эксклюзивной окраской корпуса.

Из-за выбранной даты презентации многие отнеслись к анонсу с подозрением, но представители Xiaomi неоднократно сообщали об этом мероприятии в течение марта.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Xiaomi
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